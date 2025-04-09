Трамп підтримує збільшення видобутку вугілля

Президент США Дональд Трамп підсписав виконавчі укази, які спрямовані на збільшення видобутку вугілля в країні. Це свідчить про кінець епохи Джо Байдена, який більш активно підтримував екологічну повістку, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дональд Трамп підмітив, що його зусилля направлені на підтимку вугульної галузі, а також сприять створенню умов для повернення роботи для шахтарів. З його слів, він підписав виконавчий указ про зміцнення електричної мережі США завдяки підтримки роботи вугільних електростанцій.

До теми! На початку березня ціна вугілля впала до найнижчого рівня з травня 2021 року. Серед головних причин обвалу на ринку виділяють м'яку зиму та глобальний надлишок пропозиції.

Мовляв, вугільні електростанції можуть працювати цілодобово навіть при поганих погодних умовах, як-от дощ та сніг. Крім того, Трамп наголосив, що у рамках програми з дерегуляції, він підтримав 47 компаній які керують 66 вугільними станціями у США. Президент США також повідомив, що має на меті скасували екологічні обмеження, які запровадив його попередник – Джо Байден.