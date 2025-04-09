В Литве оштрафовали Revolut Bank

Литовский центральный банк принял решение о штрафе для Revolut Bank. Регулятор выявил ряд нарушений в работе банка, который зарегистрирован в Литве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Банк Литвы. Размер штрафа для Revolut Bank составляет 3,5 миллиона евро.

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В рамках проверки центробанк обнаружил нарушения и недостатки, которые связаны со сферой мониторинга деловых отношений и транзакций. Регулятор подозревает, что в банке могут нарушать требования по противодействию по отмыванию денег. Мол, банк не всегда вовремя обнаруживает подозрительные транзакции своих клиентов.

К теме! 11 февраля 2025 года британская компания Revolut объявила о выходе на украинский рынок. В конце февраля НБУ заявил, что необанк незаконно начал работать в Украине, поскольку не получил банковскую лицензию. Стоит добавить, что соучредителем Revolut является украинец Влад Яценко, который вошел в рейтинг самых богатых людей мира Forbes в 2025 году.

Реакция Revolut на решение Банка Литвы

В Revolut Bank прокомментировали решение и подозрения литовского регулятора. В компании отметили, что результаты проверки Банка Литвы не подтверждают ни одного факта отмывания денег.

В компании настаивают, что проверка не подтвердила ни одного факта отмывания денег. Также в заявлении указали, что Revolut Bank придерживается самых высоких стандартов регуляторного соответствия и сотрудничал с Банком Литвы, чтобы быстро устранять различные недостатки.

Кроме того, в необанке подметили, что выводы регулятора имеют отношение относительно лишь необходимости усовершенствовать контрольные механизмы, а не реальных преступлений