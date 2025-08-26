Скільки металу експортував Китай?

За даними китайської митниці, за перші сім місяців 2025 року експорт напівфабрикатів зріс на 320% і досяг 7,4 мільйона тонн. Основне зростання забезпечили постачання в Південно-Східну Азію і на Близький Схід, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Тільки в липні обсяг експорту перевищив 1,5 мільйона тонн, що становить близько 14% від загального обсягу зовнішніх постачань китайської сталі.

Що таке сталеві напівфабрикати? Сталеві напівфабрикати – це проміжні продукти, які проходять подальшу переробку перед використанням у таких галузях, як автомобілебудування, будівництво та виробництво товарів народного споживання. Зазвичай заготовки та інші подібні форми займають лише незначну частку в загальному обсязі експорту, проте ситуація змінюється через внутрішній тиск і спроби інших країн обмежити імпорт більш традиційної сталевої продукції.

Зростання експорту сталі з Китаю у 2025 році перевищило прогнози: обсяги залишаються високими, попри посилення протекціоністських заходів у світовій промисловості.

У другому кварталі загальний експорт досяг рекордних значень, що дозволило підтримати внутрішній ринок, який відчуває тиск через затяжну кризу у сфері нерухомості.

Якщо не буде введено обов'язкових обмежень на виробництво, які скоротять внутрішні постачання, ми очікуємо продовження експорту заготовок, оскільки Китай зберігає сильні цінові переваги,

– зазначив аналітик з ринку чорних металів компанії Horizon Insights Цзіньшань Се.

Як зазначається, така стійкість експорту показує, наскільки ефективно китайські металурги знаходять нові ринки, попри торговельні бар'єри.

При чому у самій галузі лунають заклики обмежити експорт заготовок: Китайська асоціація виробників чавуну і сталі запропонувала ввести заходи, заявивши, що така торгівля призводить до недовикористання переробних потужностей всередині країни.

Примітно! Постачання гарячекатаного рулону, на який введені антидемпінгові перевірки у В'єтнамі, Південній Кореї та інших країнах, знизилися приблизно на 13% за перші сім місяців року.

Найбільшим імпортером китайських напівфабрикатів у 2025 році стала Індонезія, яка закупила 1,14 мільйона тонн. На другому місці опинилися Філіппіни з обсягом трохи менше мільйона тонн, за ними йдуть Туреччина, Італія та Саудівська Аравія.