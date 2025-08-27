Скільки нафти грошей заробила Індія на російській нафті?

Індія заощадила мільярди доларів завдяки імпорту російської нафти за зниженими цінами після початку війни в Україні. Однак введені США додаткові мита, які набули чинності в середу, 27 серпня, швидко зведуть ці вигоди нанівець, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

За оцінками аналітиків, з початку 2022 року Індія заощадила не менше 17 мільярдів доларів шляхом закупівель російської нафти.

Але рішення президента США Дональда Трампа ввести мита до 50% на індійський експорт може скоротити його обсяг більш ніж на 40%, або майже на 37 мільярдів доларів, тільки в поточному фінансовому році (квітень-березень).

Які наслідки мит Трампа для Індії?

Як зазначається, економічні наслідки мит будуть довгостроковими та можуть обернутися політичними труднощами для прем'єр-міністра Нарендри Моді, оскільки під загрозою опиняться робочі місця в таких трудомістких галузях, як текстильне виробництво, огранування дорогоцінних каменів і ювелірна промисловість.

Аналітики вважають, що реакція Індії в найближчі тижні може вплинути як на її давні відносини з Росією, так і на все більш непрості зв'язки з США .

Індії ще кілька років будуть потрібні постачання російського озброєння, дешева нафта, коли вона доступна, а також підтримка Москви в геополітиці та в чутливих міжнародних питаннях. Це робить Росію для Індії партнером, від якого не можна відмовитися,

– зазначив засновник Делійської ради зі стратегічних і оборонних досліджень Хеппімон Джейкоб.

За даними індійських чиновників, Нью-Делі прагне пом'якшити напруженість і готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але припиняти імпорт російської нафти повністю не має наміру. Голова МЗС Індії у вівторок, 26 серпня, заявив журналістам, що переговори з Вашингтоном тривають.

Попри напруженість у відносинах за Трампа, США залишаються для Індії найважливішим стратегічним союзником, і Нью-Делі не може дозволити собі вибирати тільки одну сторону – принаймні зараз,

– додав Джейкоб.

Дві країни обговорюють у форматі відеоконференцій питання торгівлі, енергетичної безпеки, включаючи співпрацю в ядерній сфері, а також розвідку стратегічних корисних копалин.

Чому Індія купує російську нафту?

Російська нафта зараз займає майже 40% у загальному обсязі закупівель Індії, тоді як до війни її майже не імпортували. За словами аналітиків, різке припинення постачань виглядало б не тільки поступкою зовнішньому тиску, але й економічно нераціональним кроком.

Важливо! Основним покупцем виступає Reliance Industries мільярдера Мукеша Амбані, що володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у штаті Гуджарат.

Внутрішні оцінки індійського уряду показують: якщо Індія, яка є третім за величиною споживачем нафти у світі, припинить закупівлі у Росії, світові ціни можуть злетіти втричі – до 200 доларів за барель.

Крім того, країна втратить знижку до 7% на російську нафту в порівнянні зі світовими еталонними сортами.

Що говорять в Індії?

У заяві цього місяця Індія звинуватила США в подвійних стандартах: Вашингтон критикує її за імпорт російської нафти, при цьому продовжуючи закуповувати у Росії уран, паладій і добрива.

Нью-Делі також підкреслює, що інші країни, включаючи Китай, теж збільшили закупівлі російської нафти, але санкціям не піддалися.

Примітно! Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія отримує вигоду від зростання імпорту російської нафти, і назвав це неприйнятним. Він зазначив, що на відміну від різкого зростання індійських закупівель після початку війни, частка Росії в постачаннях нафти до Китаю зросла лише з 13% до 16%.

МЗС Індії пояснило, що імпорт російської нафти забезпечує стабільні та доступні ціни для споживачів всередині країни, що є необхідністю на тлі глобальної нестабільності.

У Нью-Делі також попередили, що припинення закупівель, які становлять близько 2 мільйонів барелів на добу, підірве весь ланцюжок постачань і призведе до стрибка внутрішніх цін.

Важливо! Індійська влада підкреслила, що адміністрація Джо Байдена раніше сама підтримувала імпорт російської нафти заради стабілізації світового ринку.

Моді безпосередньо не коментував тарифи, але неодноразово заявляв про намір підтримувати індійських фермерів. Ці заяви спостерігачі трактують як непряму відповідь на вимоги Трампа відкрити аграрний ринок Індії для американських виробників.

Що Індія буде робити з тарифами Трампа?

Індійська дипломатія активно демонструє курс на багатополярність. Минулого тижня до Росії їздили високопоставлені чиновники, а сам Моді вперше за більш ніж сім років готується відвідати Китай.

Примітно! Напруженість між Індією та КНР країнами зберігається з 2020 року, коли на кордоні сталося кровопроливне зіткнення.

Моді планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва, який стартує в неділю.

Однак, за даними джерел, Нью-Делі вкрай обережний у відносинах з Пекіном і не розглядає можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів, на якій наполягає Москва.

Головний висновок для інших держав у тому, що якщо Індія – велика економіка, що розвивається, і військова держава – стикається з таким тиском, то у них самих можливостей для опору буде ще менше. Деякі також можуть трактувати нинішню ситуацію як сигнал про те, що Китай здатний виступити противагою, особливо з урахуванням непередбачуваних і агресивних кроків Трампа у світовій політиці,

– додав аналітик Джейкоб.

На думку експертів, дії Трампа відкинули американо-індійські відносини до одного з найскладніших періодів з 1998 року, коли США ввели санкції проти Індії за ядерні випробування.

Китай, В'єтнам, Мексика, Туреччина, а також Пакистан, Непал, Гватемала і Кенія можуть скористатися ситуацією і зайняти індійські позиції на світових ринках, навіть якщо тарифи згодом будуть знижені,

– зазначив засновник GTRI Аджай Шрівастава.

Конфлікт може вийти за рамки торгівлі, торкнувшись питань робочих віз для індійських IT-фахівців і офшорингу послуг. Навіть якщо Індії вдасться частково домогтися пом'якшення тарифів, наслідки будуть відчутними, особливо у сфері експорту.