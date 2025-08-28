У чому Наварро звинуватив Індію?

Наварро навіть назвав війну Росії проти України "війною Моді", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Радник Трампа зазначив, що підвищення тарифів США на індійські товари до 50% повинні змусити Нью-Делі зменшити енергетичну співпрацю з Кремлем. Водночас ці заходи мають на меті посилити тиск на Москву.

Я кажу – це війна Моді, бо шлях до миру частково проходить через Нью-Делі,

– наголосив Наварро.

Високопосадовець додав, що, купуючи нафту в Росії зі знижкою, Індія не лише допомагає Путіну продовжувати війну, але й шкодить Сполученим Штатам, які змушені витрачати гроші на підтримку України.

Усі американці втрачають через дії Індії. Споживачі, бізнес, робітники зазнають збитків, бо високі індійські тарифи позбавляють нас робочих місць, заводів, доходів і зарплат. А потім ще й платники податків страждають, бо ми повинні фінансувати війну Моді,

– наголосив Наварро.

Тарифи у розмірі 50% проти Індії стали найбільшими серед країн Азії. Вони застосовуватимуться до понад 55% продукції, що постачається до США. Однак, за словами Наварро, індійці поводяться зарозуміло, і це його непокоїть.

Кажуть: “О, у нас не високі тарифи. Це наш суверенітет. Ми можемо купувати нафту в кого завгодно". Індія, ти ж найбільша демократія у світі, правда? То й поводься відповідно,

– закликав радник Трампа.

Тарифи Трампа проти Індії: що відомо?