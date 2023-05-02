Компанія Arm має на меті розмістити свої акції на американській біржі до кінця поточного року. Вибір фірма зупинила на біржі Nasdaq.

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Виробник чипів планує вихід на біржу у США

У рамках IPO (перше публічне розміщення цінних паперів) фірма прагне залучити від 8 до 10 мільярдів доларів. Про це розповіли обізнані з питання джерела. Крім того, в Arm додали, що ціновий діапазон для акцій визначать пізніше. Це може стати найбільшим IPO у 2023 році

Цікаво! У Японії стало на одного мільярдера більше. Ним став 32-річний бізнесмен, який у 2018 році заснував компанію, яка спеціалізується на злитті та поглинанні малих та середніх бізнесів з використанням штучного інтелекту.

Загалом материнська компанія Arm – SoftBank Group – планує первинне розміщення акцій виробника мікросхем на фондовому ринку, щонайменше, з 2022 року. Річ у тому, що торік японській корпорації не вдалося викупити компанію Nvidia за 40 мільярдів доларів. Угода зірвалася через протидію американський та європейських регуляторів.

Уже у березні представники SoftBank робили заяви про вихід Arm на американський фондовий ринок навіть попри волатильність та економічну нестабільність. Додамо, що акції SoftBank уже торгується на світових біржах. Зокрема, у США їхня вартість коливається на рівні 18,85 долара за штуку. Тоді як ринкова капіталізація становить 55,9 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.