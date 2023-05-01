Брокерська компанія бізнесмена, яка спеціалізується на злитті та поглинанні малих та середніх бізнесів, зафіксувала феноменальні успіхи на фондовому ринку. Завдяки цьому капітал молодого японця досягнув позначки в 1 мільярд доларів.
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Новий мільярдер у Японії
Шунсаку Сагамі заснував власну компанію у 2018 році. Минулого червня фірма стала публічною, вийшовши на фондовий ринок. За цей період акції M&A Research Institute Holdings подорожчали на 340%.
Частка Сагамі складає 73% та коштує трохи більше ніж 1 мільярд доларів. Основою цих даних є вартість цінних паперів на рівні 74,36 долара за штуку, яку зафіксували минулої п'ятниці.
Один з інструментів, які використовує японська компанія, – це штучний інтелект. Завдяки цій опції у M&A Research Institute Holdings зіставляють потенційних покупців з компаніями, які найчастіше перебувають на межі закриття з різних причин. Виділяють ще такі нюанси:
- Фірма Сагамі отримує комісію за успішну роботу лише після підписання угоди;
- Така клієнтоорієнтована система ціноутворення в поєднанні зі штучним інтелектом дозволила отримати суттєву перевагу перед конкурентами на ринку.
Компанія Сагамі виграє, зокрема, завдяки швидкості. Річ у тому, що на закриття угоди у M&A Research Institute Holdings в середньому йде 6 місяців. Тоді як зазвичай ці процеси займають, щонайменше, рік.