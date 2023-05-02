Компания Arm разместить свои акции на американской бирже до конца текущего года. Выбор фирма приостановила на бирже Nasdaq.

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Производитель чипов планирует выход на биржу в США

В рамках IPO (первое публичное размещение ценных бумаг) фирма стремится привлечь 8 до 10 миллиардов долларов. Об этом рассказали осведомленные по вопросу источники. Кроме того, в Arm добавили, что ценовой диапазон для акций будет определен позже. Это может стать крупнейшим IPO в 2023 году

Любопытно! В Японии стало на одного миллиардера больше. Им стал 32-летний бизнесмен, который в 2018 году основал компанию, специализирующуюся на слиянии и поглощении малых и средних бизнесов с использованием искусственного интеллекта.

В целом материнская компания Arm – SoftBank Group – планирует первоначальное размещение акций производителя микросхем на фондовом рынке, по меньшей мере, с 2022 года. Дело в том, что в прошлом году японской корпорации не удалось выкупить компанию Nvidia за 40 миллиардов долларов. Соглашение сорвалось из-за противодействия американских и европейских регуляторов.

Уже в марте представители SoftBank делали заявления о выходе Arm на американский фондовый рынок даже, несмотря на волатильность и экономическую нестабильность. Добавим, что акции SoftBank уже торгуются на мировых биржах. В частности, в США их стоимость колеблется на уровне 18,85 доллара за штуку. В то время как рыночная капитализация составляет 55,9 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.