Акції нафтових компаній виросли після загострення конфлікту на Близькому Сході
Серед виробників нафти і газу, а саме акції компанії Gulfport Energy (GPOR) зросли 5 сесію поспіль та закрилися трохи нижче, аніж точка купівлі – 200,75. Натомість акції таких компаній, як Antero Resources (AR) та Range Resources (RRC), все ще перебувають у зонах купівлі, передає 24 Канал з посиланням на видання Investors Bussiness Daily.
Цікаво Статки розміром із бюджет країни: на чому заробляє та як живе найбагатша сім'я Близького Сходу
Не оминути увагою акції нафтових танкерів Frontline, Teekay Tankers (TNK) та International Seaways (INSW), адже ситуація на ринку нафти доволі напружена:
- Акції Frontline зросли аж на 38% за 2025 рік й піднялися приблизно на 60% після мінімуму 4 квітня.
- Цікаво, що акції Teekay Tanks впали на 1,2% у середу після зростання на 3% у вівторок, 17 червня, до 47,22.
- Акції International Seaways на фондовому ринку 18 червня зросли на 1,2%.
- Натомість акції INSW зросли більш ніж на 4% – до 40,46.
Як відреагували фондові ринки Перської затоки
Фондові ринки країн Перської затоки після того, як Ізраїль та Іран обмінялися новими атаками 15 червня, впали, пише Reuters.
- Фондовий індекс Катару (.QSI) у той день знизився на 2,9%, зокрема акції Qatar Gas Transport Nakilat впали на 3,1%, а Qatar Electricity and Water Company – на 1,7%, а найбільший банк регіону, Qatar National Bank, втратив 3,3%.
- Основний індекс Саудівської Аравії (.TASI) знизився на 1,6% після падіння на 3,6% на відкритті торгів.
- У Кувейті основний індекс (.BKP) впав на 4,3%: акції авіакомпанії Jazeera Airways втратили до 10% через те, що авіалінії уникають повітряного простору більшої частини регіону.
- Біржа Маската (Оман) втратила 1,5%, індекс Бахрейну знизився на 0,8%, а в Тель-Авіві торги відкрилися падінням на 1,5%.