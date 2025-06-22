Акції нафтових компаній виросли після загострення конфлікту на Близькому Сході

Серед виробників нафти і газу, а саме акції компанії Gulfport Energy (GPOR) зросли 5 сесію поспіль та закрилися трохи нижче, аніж точка купівлі – 200,75. Натомість акції таких компаній, як Antero Resources (AR) та Range Resources (RRC), все ще перебувають у зонах купівлі, передає 24 Канал з посиланням на видання Investors Bussiness Daily.

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Не оминути увагою акції нафтових танкерів Frontline, Teekay Tankers (TNK) та International Seaways (INSW), адже ситуація на ринку нафти доволі напружена:

Акції Frontline зросли аж на 38% за 2025 рік й піднялися приблизно на 60% після мінімуму 4 квітня.

Цікаво, що акції Teekay Tanks впали на 1,2% у середу після зростання на 3% у вівторок, 17 червня, до 47,22.

Акції International Seaways на фондовому ринку 18 червня зросли на 1,2%.

Натомість акції INSW зросли більш ніж на 4% – до 40,46.

Як відреагували фондові ринки Перської затоки

Фондові ринки країн Перської затоки після того, як Ізраїль та Іран обмінялися новими атаками 15 червня, впали, пише Reuters.