Реакція світових ринків на нову агресію Росії проти України: що відбувається
Джерело:Forbes
Протиправне рішення президента Росії Володимира Путіна щодо українського Донбасу сколихнуло увесь світ. Поки країни Заходу готують проти Кремля нові санкції, ринки реагують.
У вівторок, 22 лютого, на світових фондових ринках зафіксовано новий обвал, а вартість нафти пішла нагору на тлі нової хвилі напруги у Східній Європі. Головний фактор впливу – наказ лідера держави-агресорки Володимира Путіна російським військам увійти до тимчасово окупованого Донбасу.
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Реакція світових ринків на нову агресивність Росії
Індекс Hang Seng, біржовий індекс Гонконзької фондової біржі, закінчив торговий день із падінням на рівні 2,69%. Водночас один із найважливіших фондових індексів Японії – Nikkei 225 – втратив 1,71%.
Схожу ситуацію можна спостерігати й у Європі. Зокрема, загальнорегіональний індекс Euro Stoxx 50 зі зниженням на рівні 1,02%. У той самий час індекс FTSE 100, що ілюструє акції 100 найбільших компаній із ринкової капіталізації компаній на Лондонській фондовій біржі, впав на 0,39%.
Реакція світових ринків на нову агресію Росії / Фото Unsplash
Не оминули останні події й американські ринки, які готуються до різких втрат після відкриття торгів. Ф'ючерси на індекси S&P 500, Dow і Nasdaq впали на 1%, 1,94% і 3,17% відповідно станом на 4:30 ранку за східним часом. Індекс Московської біржі наразі зафіксував найбільше падіння, обвалившися більше ніж на 5% з початку торгового дня у вівторок, 22 лютого.Що таке фондовий індекс? Це показник вартості зрізу фондового ринку, який вираховується як середнє значення цін на акції певної добірки компаній. Цей інструмент також відомий як Індекс акцій. Інвестори й фінансові менеджери використовують цей інструмент для опису стан ринку і порівняти дохідність конкретних інвестицій.
Водночас ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали відразу на 3,96% до 99,17 долара за барель. Це сталося, оскільки зміцнилися побоювання щодо стабільності експорту енергоносіїв Росії. Актуальна вартість чорного золота, згідно з Bloomberg:
- Brent – 98,01 долара за барель;
- WTI – 94,43 долара за барель.
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- У Європейському Союзі заявили про намір затвердили нові санкції проти Росії через визнання бойовиків на Донбасі вже 22 лютого 2022 року. Ймовірно, що це буде відбуватися поступово. За словами брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка європейські посли вже схвалили обмеження.
- Росія озвучила нові цинічні заяви щодо України. Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров сказав, що нібито "Україна з 2014 року не представляє весь свій народ", а від так не має права на власний суверенітет.
- Натомість Німеччина зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2". Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що процес сертифікації не можна продовжувати через дії Росії.
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