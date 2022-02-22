Реакція світових ринків на нову агресію Росії проти України: що відбувається

Протиправне рішення президента Росії Володимира Путіна щодо українського Донбасу сколихнуло увесь світ. Поки країни Заходу готують проти Кремля нові санкції, ринки реагують.

У вівторок, 22 лютого, на світових фондових ринках зафіксовано новий обвал, а вартість нафти пішла нагору на тлі нової хвилі напруги у Східній Європі. Головний фактор впливу – наказ лідера держави-агресорки Володимира Путіна російським військам увійти до тимчасово окупованого Донбасу.

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Реакція світових ринків на нову агресивність Росії

Індекс Hang Seng, біржовий індекс Гонконзької фондової біржі, закінчив торговий день із падінням на рівні 2,69%. Водночас один із найважливіших фондових індексів Японії – Nikkei 225 – втратив 1,71%.

Схожу ситуацію можна спостерігати й у Європі. Зокрема, загальнорегіональний індекс Euro Stoxx 50 зі зниженням на рівні 1,02%. У той самий час індекс FTSE 100, що ілюструє акції 100 найбільших компаній із ринкової капіталізації компаній на Лондонській фондовій біржі, впав на 0,39%.

Реакція світових ринків на нову агресію Росії / Фото Unsplash

Не оминули останні події й американські ринки, які готуються до різких втрат після відкриття торгів. Ф'ючерси на індекси S&P 500, Dow і Nasdaq впали на 1%, 1,94% і 3,17% відповідно станом на 4:30 ранку за східним часом. Індекс Московської біржі наразі зафіксував найбільше падіння, обвалившися більше ніж на 5% з початку торгового дня у вівторок, 22 лютого.

Це показник вартості зрізу фондового ринку, який вираховується як середнє значення цін на акції певної добірки компаній. Цей інструмент також відомий як Індекс акцій. Інвестори й фінансові менеджери використовують цей інструмент для опису стан ринку і порівняти дохідність конкретних інвестицій.

Водночас ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали відразу на 3,96% до 99,17 долара за барель. Це сталося, оскільки зміцнилися побоювання щодо стабільності експорту енергоносіїв Росії. Актуальна вартість чорного золота, згідно з Bloomberg:

Brent – 98,01 долара за барель;

за барель; WTI – 94,43 долара за барель.

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