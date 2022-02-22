Реакция мировых рынков на новую агрессию России против Украины: что происходит

Противоправное решение президента России Владимира Путина относительно украинского Донбасса всколыхнуло весь мир. Пока страны Запада готовят против Кремля новые санкции, рынки реагируют.

Во вторник, 22 февраля, на мировых фондовых рынках зафиксирован новый обвал, а стоимость нефти пошла вверх на фоне новой волны напряжения в Восточной Европе. Главный фактор влияния – приказ лидера страны-агрессора Владимира Путина российским войскам войти на временно оккупированный Донбасс.

Интересно Акцент на валютном рынке: на какую опцию эксперты советуют обратить внимание

Реакция мировых рынков на новую злость России

Индекс Hang Seng, биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи, закончил торговый день с падением на уровне 2,69%. В то же время, один из важнейших фондовых индексов Японии – Nikkei 225 – потерял 1,71%.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в Европе. В частности, общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 с понижением на уровне 1,02%. В то же время индекс FTSE 100, иллюстрирующий акции 100 крупнейших компаний по рыночной капитализации компаний на Лондонской фондовой бирже, упал на 0,39%.

Реакция мировых рынков на новую агрессию России / Фото Unsplash

Не обошли последние события и американские рынки, которые готовятся к резким потерям после открытия торгов. Фьючерсы на индексы S&P 500, Dow и Nasdaq упали на 1%, 1,94% и 3,17% соответственно по состоянию на 4:30 утра по восточному времени. Индекс Московской биржи зафиксировал наибольшее падение, обвалившись более чем на 5% с начала торгового дня во вторник, 22 февраля.

Это показатель стоимости среза фондового рынка, рассчитываемый как среднее значение цен на акции определенной подборки компаний. Этот инструмент также известен как индекс акций. Инвесторы и финансовые менеджеры используют этот инструмент для описания состояния рынка и сравнения доходности конкретных инвестиций.

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent подорожали сразу на 3,96% до 99,17 доллара за баррель. Это произошло, поскольку укрепились опасения по поводу стабильности экспорта энергоносителей России. Актуальная стоимость черного золота, согласно Bloomberg:

Brent – ​​98,01 доллара за баррель;

за баррель; WTI – 94,43 доллара за баррель.

К теме Новый обвал на российских рынках: какие компании стали лидерами по потерям

Последние новости по Донбассу и России: