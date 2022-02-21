У понеділок, 21 лютого, на новини про військове загострення ситуації на окупованому Донбасі відреагував фінансовий сектор Росії.

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Російські компанії втрачають позиції на ринку

Індекс Московської біржі, який є один з основних фондових індикаторів у Росії, впав нижче позначки у 3300 пунктів. Аналогічну динаміку продемонстрував індекс РТС, який впав нижче 1350 пунктів. Серед лідерів падіння наступні компанії та банки:

Акції "Сбербанку" впали на 8,82% до 228,20 рубля за штуку;

до за штуку; Цінні папери банку ВТБ теж обвалилися. Тут зафіксували падіння на рівні 5,60% до 0,037 рубля за акцію.

до за акцію. Цінні папери компанії Яндекс знецінилися на 8,56% на біржі Nasdaq до 44,74 долара за акцію;

на біржі Nasdaq до за акцію; Активи приватної нафтової компанії "Лукойл" впали майже на 3,88%. Зараз вони коштують 6 205 рублів за штуку;

Зараз вони коштують за штуку; Тоді як акції державної нафтової компанії "Роснафта" подешевшали майже на 9% до 417,55 рубля за штуку, а активи фірми "Газпром" втратили в ціні 6,51%. Зараз вони торгуються на рівні 289,33 рубля за штуку, згідно з Investing.com.

Цінні папери банків також відреагували на новини про те, що команда чинного президента США Джозефа Байдена сформувала пакет санкцій, згідно з яким американським фінансовим установам заборонять опрацьовувати транзакції від великих російських банків, інформує Reuters.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Останні новини щодо загрози вторгнення Росії:

Українські прикордонники назвали провокацією інформацію ФСБ про те, що українській військові начебто "обстріляли" російський прикордонний пункт. У відомстві заявили, що російська сторона навіть не назвала місце, де це сталось.

Урсула фон дер Ляєн відкликала заклики президента України Володимира Зеленського про негайні санкції проти РФ. Президентка Єврокомісії додала, що таким чином у Росії є шанс виправити ситуацію та повернутися за стіл переговорів.

У Білому домі заявили, що президент США Джозеф Байден готовий ще раз зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним. У РНБО відреагували на цю інформацію, заявивши, якщо ці перемовини відбудуться, то без України ніхто нічого вирішувати не буде.

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