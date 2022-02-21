У понеділок, 21 лютого, на новини про військове загострення ситуації на окупованому Донбасі відреагував фінансовий сектор Росії.
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Російські компанії втрачають позиції на ринку
Індекс Московської біржі, який є один з основних фондових індикаторів у Росії, впав нижче позначки у 3300 пунктів. Аналогічну динаміку продемонстрував індекс РТС, який впав нижче 1350 пунктів. Серед лідерів падіння наступні компанії та банки:
- Акції "Сбербанку" впали на 8,82% до 228,20 рубля за штуку;
- Цінні папери банку ВТБ теж обвалилися. Тут зафіксували падіння на рівні 5,60% до 0,037 рубля за акцію.
- Цінні папери компанії Яндекс знецінилися на 8,56% на біржі Nasdaq до 44,74 долара за акцію;
- Активи приватної нафтової компанії "Лукойл" впали майже на 3,88%. Зараз вони коштують 6 205 рублів за штуку;
- Тоді як акції державної нафтової компанії "Роснафта" подешевшали майже на 9% до 417,55 рубля за штуку, а активи фірми "Газпром" втратили в ціні 6,51%. Зараз вони торгуються на рівні 289,33 рубля за штуку, згідно з Investing.com.
Цінні папери банків також відреагували на новини про те, що команда чинного президента США Джозефа Байдена сформувала пакет санкцій, згідно з яким американським фінансовим установам заборонять опрацьовувати транзакції від великих російських банків, інформує Reuters.
Останні новини щодо загрози вторгнення Росії:
- Українські прикордонники назвали провокацією інформацію ФСБ про те, що українській військові начебто "обстріляли" російський прикордонний пункт. У відомстві заявили, що російська сторона навіть не назвала місце, де це сталось.
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Урсула фон дер Ляєн відкликала заклики президента України Володимира Зеленського про негайні санкції проти РФ. Президентка Єврокомісії додала, що таким чином у Росії є шанс виправити ситуацію та повернутися за стіл переговорів.
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У Білому домі заявили, що президент США Джозеф Байден готовий ще раз зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним. У РНБО відреагували на цю інформацію, заявивши, якщо ці перемовини відбудуться, то без України ніхто нічого вирішувати не буде.
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