Турбулентність на російських фінансових ринках продовжує набирати оберти.

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Новий обвал на російських ринках

Уже ввечері, 21 лютого, на фоні демонстративного слухання щодо "визнання незалежності так званих "Л/ДНР", акції провідних російських компаній почали стрімко знецінюватися. Цього ж дня індекс Московської біржі обвалився майже на 12%, тоді як індекс РТС втратив принаймні 15%. До переліку компаній, активи яких знецінилися найбільше, входять:

банк ВТБ – 20,9%,

VK – 19,6%,

"Роснафта" – 19,4% ,

Аерофлот – 18,6% ,

Ощад – 17,5%.

Також падіння на рівні 14% зафіксували компанії "Русал", Ozon, та Яндекс. Згідно з даними Forbes за 21 лютого, індекс Московської біржі впав приблизно на 10,5% у порівнянні з попереднім торговим днем. За даними Bloomberg, на вечірніх торгах акції російських компаній впали на 18%.

Видання також інформує, що ключовий індекс акцій Московської біржі у Росії закрив свою основну торгову сесію з падінням на рівні 11%. Це найбільший обвал з моменту анексії українського Криму Росією в березні 2014 року.

Новий обвал на російському ринку / Фото Unsplash

Станом на 22 лютого 2022 року ця динаміка все ще актуальна. На момент створення цього матеріалу індекс Московської біржі знецінився ще на 5,03%, згідно з CNBC. Наразі найбільші втрати зафіксували наступні російські фірми, за версією Investing.com:

Група ЛСР (фірма зі сфери виробництва будівельних матеріалів та будівництва нерухомості) – 9,99%

TCS Group Holding PLC – 7,92%

Rossiyskiye Seti PAO (оператор енергетичних мереж) – 6,63%

Сбербанк – 6,27%.

Акції корпорації "Яндекс" втратили в ціні 2,36%, нафтової компанії "Лукойл" – 3,44%, "Роснафти" – 4,25%.

Ситуація на валютному ринку

Курс європейської валюти на той момент злетів більше ніж на 2,7%, перетнувши позначку у 90 рублів. Тоді як долар зріс в ціні на 2,5%, піднявшись до 79,3 рубля. Далі – більше. Курс перетнув позначку у 80 рублів за долар під час звернення Володимира Путіна до росіян. Це максимальне падіння валюти з березня 2020 року, відповідно до даних Bloomberg.

До теми Новий обвал на російських ринках: які компанії стали лідерами за втратами

Загалом у понеділок, 21 лютого, російські акції та національна валюта продемонстрували найгірші показники на глобальному рівні. На момент створення цього матеріалу вартість американської нацвалюти коливається на рівні 79,10 рубля за долар, згідно з даними Investing.com.

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