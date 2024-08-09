Кредитные долги россиян выросли до нового рекорда

По итогам июня, сумма долгов россиян по кредитам в банках пересекла отметку в 40 триллионов рублей. Об этом сообщают российские со ссылкой на данные центрального банка государства-агрессора. За первый месяц лета долги россиян перед кредиторами выросли на 1 триллион рублей. Напомним, что для установления нового "рекорда" россиянам хватило всего несколько месяцев.

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Добавляют, что по состоянию на 1 июля банковские кредиты россиян оценивали в 38,9 триллиона рублей. Однако есть еще кредиты, которые перепакованы в ценные бумаги. Прежде всего речь идет об ипотеках. Эта категория кредитов составляет еще более 1,4 триллиона долларов. Поэтому, целом получается сумма в размере 40,3 триллиона рублей. Выделяют следующие категории кредитов в России:

Ипотека – 21,2 триллиона рублей;

Потребительские займы – 15,2 триллиона рублей;

Автокредиты – 2,2 триллиона рублей;

Прочие займы и проценты – 1,7 триллиона рублей.

Стремительное увеличение суммы кредитных обязательств в России было продиктовано сворачиванием льготной ипотеки. В частности, самая популярная программа просто перестала действовать с июля, а еще две изменили. В результате россияне спешили взять новые кредиты даже несмотря на высокие процентные ставки. Также зафиксировали сокращение количества операций по досрочному погашению кредитов, ведь россиянам стало существенно выгоднее размещать деньги на депозитах, ставки по которым сейчас выше, чем по старым кредитам.