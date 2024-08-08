Чи міняють в України долари 2006 року

В Україні немає обмежень для обміну іноземної валюти за номіналом або роком емісії. Про це йдеться у розпорядженні Національного банку України. Тож, усі банкноти долара 2006 року зобов'язані приймати у касах банків та обмінників.

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Звичайно існують випадки, коли працівник фінансової установи може відмовити приймати певні банкноти, для прикладу, долара США:

Це стосується банкнот, які є сильно зношеними або пошкодженими;

А також тих купюр, які виявилися фальшивими під час огляду.

Наголосимо, що в Україні більше не існує такого визначення, як незначного зношення банкнот іноземної валюти. Відповідне рішення ухвалили в НБУ.

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Варто нагадати, що дійсними визнають усі банкноти доларів, які були випущені з 1914 року. Крім того, потрібно виділити, що американський центральний банк – Федеральна резервна система США – не запроваджувала жодних обмежень щодо використання банкнот американського долара через рік випуску тощо.