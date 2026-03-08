Подвійні рахунки за комуналку у березні: кому донарахують плату за січень
- У березні українці можуть отримати платіжки за комунальні послуги з донарахуваннями за січень через особливості формування платіжок та перерахунків.
- Кабінет Міністрів ухвалив постанову про перерахунок вартості комунальних послуг, якщо вони не надавалися або надавалися з порушеннями, включаючи періоди відсутності опалення чи водопостачання.
У березні частина українців може отримати платіжки за комунальні послуги з додатковими нарахуваннями. У рахунках можуть з’явитися суми, які фактично стосуються ще січня. Кому доведеться доплатити та чому виникли такі донарахування, читайте далі.
Чому платіжки приходитимуть за два місяці?
Така ситуація пов’язана з особливостями формування платіжок та перерахунків у сфері житлово-комунальних послуг. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини.LIVE.
Цікаво Українцям можуть скасувати субсидії: що негативно впливає на отримання виплати
За словами Попенка, це означає, що споживачі фактично можуть отримати одну платіжку з нарахуваннями одразу за два місяці. Саме тому він радить уважно перевіряти суми у квитанціях, щоб переконатися, що нарахування здійснені коректно і відповідають фактичному обсягу наданих послуг.
Що відомо про перерахунок вартості комуналки?
На початку року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає перерахунок вартості комунальних послуг у випадках, коли вони фактично не надавалися або надавалися з порушеннями.
Зокрема, плата не повинна нараховуватися:
- за періоди відсутності опалення, водопостачання чи вивезення побутових відходів;
- а також у випадках перебоїв, спричинених аваріями або пошкодженням інфраструктури внаслідок обстрілів.
Водночас, як пояснює експерт, у деяких містах платіжки за січень могли бути сформовані із затримкою. У такому випадку відповідні суми можуть включити до рахунків за наступний розрахунковий період.
Що буде із субсидіями у березні?
У березні житлову субсидію продовжать нараховувати громадянам, які відповідають встановленим критеріям для її отримання.
Важливо враховувати, що житлова субсидія призначається одразу на весь опалювальний період. Згідно з чинними правилами, він триває з 16 жовтня до 15 квітня, тому у березні розмір призначеної допомоги, як правило, не переглядається.
Водночас для більшості домогосподарств перерахунок субсидій було проведено автоматично. Зокрема, це стосується і тих отримувачів, яким у літній період допомогу формально призначали у нульовому розмірі через низькі витрати на житлово-комунальні послуги.