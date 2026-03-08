Чому платіжки приходитимуть за два місяці?

Така ситуація пов’язана з особливостями формування платіжок та перерахунків у сфері житлово-комунальних послуг. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини.LIVE.

За словами Попенка, це означає, що споживачі фактично можуть отримати одну платіжку з нарахуваннями одразу за два місяці. Саме тому він радить уважно перевіряти суми у квитанціях, щоб переконатися, що нарахування здійснені коректно і відповідають фактичному обсягу наданих послуг.

Що відомо про перерахунок вартості комуналки?

На початку року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає перерахунок вартості комунальних послуг у випадках, коли вони фактично не надавалися або надавалися з порушеннями.

Зокрема, плата не повинна нараховуватися:

за періоди відсутності опалення, водопостачання чи вивезення побутових відходів;

а також у випадках перебоїв, спричинених аваріями або пошкодженням інфраструктури внаслідок обстрілів.

Водночас, як пояснює експерт, у деяких містах платіжки за січень могли бути сформовані із затримкою. У такому випадку відповідні суми можуть включити до рахунків за наступний розрахунковий період.

Що буде із субсидіями у березні?