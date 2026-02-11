Як сплатити рахунки за газ?

Рахунки за перший місяць 2026 року сформували за тими показниками, які надіслали на початку лютого самі споживачі, зазначає Нафтогаз.

Тому вже зараз українці мають змогу оплатити рахунки онлайн, не чекаючи паперових квитанцій.

Нафтогаз радить використати з цією метою один із доступних сервісів:

Особистий кабінет споживача . Він знаходиться на сайт газопостачальної компанії за адресою my.gas.ua. За його допомогою можна не також передати показники за спожите паливо та відстежити обсяги споживання палива;

. Він знаходиться на сайт газопостачальної компанії за адресою my.gas.ua. За його допомогою можна не також передати показники за спожите паливо та відстежити обсяги споживання палива; Чатбот компанії GASUA у соцмережі Viber ;

; Помічник Нафтогазу у Telegram ;

; Мобільний застосунок "Куб". Окрім оплати, він також пропонує різноманітну інформацію про газопостачання, важливу дл споживачів.

На додачу на сайті Нафтогазу українці мають змогу заплатити за газ, який використали у січні, просто вказавши номер особового рахунку.

Зауважте! Онлайн-сервіси значно пришвидшують оплату за газ, адже не потрібно чекати паперових квитанцій, які очікуються не раніше 20 числа. До того ж сплатити рахунок можна з будь-якого місця та у зручний час.

Що відомо про новий застосунок Нафтогазу?

Нагадаємо, у грудня минулого року Нафтогаз представив свій новий мобільний застосунок – "Куб". Він дозволяє передавати показання газових лічильників, сплачувати рахунки, контролювати витрати з дому, не витрачаючи на це зайвий час.

Щоб скористатися "Кубом", необхідно встановити його на свій мобільний:

завантажити додаток з App Store або Google Play;

відкрити застосунок;

авторизуватися у своєму акаунті;

відправляти показники лічильника, відсканувати його камерою або увівши показання вручну;

сплачувати за спожитий газ з комісією усього в 1%.

У "Кубі" користувачі на додачу мають змогу надсилати показання щодо кількох адрес одночасно. Також застосунок надсилає нагадування про необхідність передати показання й сплатити рахунки.

Важливо! Вартість газу у січні 2026 року для населення в Україні не змінилася. Клієнти Нафтогазу платять 7,96 гривні за 1 кубометр. Таку ціну зафіксували до кінця квітня.

Коли потрібно передавати показники за газ?