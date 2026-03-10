Нова вигода: як Пундики від Mono допоможуть зекономити гроші українцям

У віртуальному банку з'явилася чергова можливість вигоди для користувачів. Цього разу запустили Пундики – персональні пропозиції зі знижками та промокодами, щоб українці могли більше економити.

Що відомо про "Пундики"?

Про те, яку нову програму запустив Monobank, йдеться в повідомленні Олега Гороховського.

Співзасновник банку поділився новиною, що відтепер застосунок має оновлення. Так, з'явилися Пундики – нові можливості для заощадження коштів або ж акції.

У розділі "Кешбек" можна обрати варіанти від партнерів:

пропозиції;

знижки;

додаткові бали.

Всі ці пропозиції персоналізовані й оновлюються щотижня,

– зазначив Гороховський.

Зокрема важливо оновити застосунок, щоб функція з'явилася у вашому віртуальному банку.

Як користуватися "Пундиками"?

У розділі пропозицій потрібно обрати свою. Далі натиснути – "активувати промокод" і у вас з'явиться дата, до якої можна скористатися знижкою та відповідна можливість. Про це йдеться зокрема на ресурсі Inweb Media.

Одна із пропозицій, яку вже показали – знижка від Uklon. Можна заощадити 70 гривень на поїздці в таксі.



Де знайти "Пундики" / Інфографіка Inweb Media

Що ще потрібно знати про роботу Monobank?