10 березня, 13:41
2

Нова вигода: як Пундики від Mono допоможуть зекономити гроші українцям

Дарина Пшенична
Основні тези
  • Monobank запустив нову програму "Пундики" для економії користувачів.
  • Пропозиції від банку оновлюються щотижня, і для використання потрібно оновити застосунок.

У віртуальному банку з'явилася чергова можливість вигоди для користувачів. Цього разу запустили Пундики – персональні пропозиції зі знижками та промокодами, щоб українці могли більше економити.

Що відомо про "Пундики"?

Про те, яку нову програму запустив Monobank, йдеться в повідомленні Олега Гороховського.

Співзасновник банку поділився новиною, що відтепер застосунок має оновлення. Так, з'явилися Пундики – нові можливості для заощадження коштів або ж акції. 

У розділі "Кешбек" можна обрати варіанти від партнерів:

  • пропозиції;
  • знижки;
  • додаткові бали.

Всі ці пропозиції персоналізовані й оновлюються щотижня, 
– зазначив Гороховський.

Зокрема важливо оновити застосунок, щоб функція з'явилася у вашому віртуальному банку. 

Як користуватися "Пундиками"?

У розділі пропозицій потрібно обрати свою. Далі натиснути – "активувати промокод" і у вас з'явиться дата, до якої можна скористатися знижкою та відповідна можливість. Про це йдеться зокрема на ресурсі Inweb Media.

Одна із пропозицій, яку вже показали – знижка від Uklon. Можна заощадити 70 гривень на поїздці в таксі. 


Де знайти "Пундики" / Інфографіка Inweb Media

Що ще потрібно знати про роботу Monobank?

  • Зокрема на початку березня у застосунку банку трапився технічний збій. Користувачі не могли переказати кошти й поповнити мобільний. 

  • Раніше повідомлялося, що з новими картками банку розрахунки стали ще простішими. Йдеться про спільні картки