На світових біржах уже фіксують зростання цін на пшеницю та інші зернові культури, повідомляє 24 Канал.
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Наслідки підриву Каховської ГЕС для світу
Згідно з даними TradingEconomics, вартість пшениці зросла до 646,5 долара за бушель або 35,2 літра. Цікаво, що ціни відійшли від мінімального рівня за понад 2 роки на ринку, який зафіксували 30 травня. Тоді пшениця коштувала 562 долари за бушель.
Головна причина таких змін на світових біржах – підрив Росією Каховської ГЕС. Адже її підрив безпосередньо вплине на агрокультурний сектор в Україні. Річ у тому, що від цих подій буде залежати врожай, а також зростає геополітична напруженість.
Зокрема, Bloomberg інформує, що ціни на пшеницю зросли на 3,17%. На момент створення цього матеріалу, вартість цієї зернової культури зупинилася на рівні 643,75 долара за бушель.
Крім пшениці зростають в ціні й інші види зерна. Наразі ситуація на ринку така:
- Кукурудза подорожчала на 1,67% до 607,50 долара за бушель, за даними Bloomberg;
- Соєві боби зафіксували зростання на рівні 0,59%. Ціна досягла 1358 доларів за бушель.