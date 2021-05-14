За даними консалтингової компанії AlixPartners, нестача напівпровідникових чипів обійдеться галузі у 110 мільярдів доларів. Новий прогноз на 81,5% вищий у порівнянні з попереднім прогнозом у 60,6 мільярда доларів, який Нью-Йоркська компанія оприлюднила наприкінці січня.

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Криза на ринку автомобілів

Фахівець AlixPartners Марк Вейкфілд зазначив, що сума збитків зросла через декілька факторів. Проте, одну з найважливіших ролей у цьому процесі зіграла пожежа на японському заводі Renesas, який постачає мікросхеми. Це призвело до порушення планів щодо постачання автомобілів у всьому світі. У зв'язку з цим у 2021 році виробництво автомобілів може скоротиться на 3,9 мільйона. У січні передбачали зменшення обсягів виробництва на 2,2 мільйона автомобілів.

Напівпровідникові чипи є надзвичайно важливими компонентами автівок. Зазвичай в автомобілях є сотні напівпровідників. Дорогі автомобілі з інформаційно-розважальними та передовими системами безпеки мають набагато більше цих чипів, ніж базові моделі.

Такі автомобільні гіганти як Ford Motor та General Motors очікують, що через дефіцит мікросхем вони втратять мільярди доларів. Ford попередньо оцінює свої збитки у 2,5 мільярда доларів, тоді як компанія General Motors прогнозує, що її прибуток скоротиться на 1,5 мільярда – 2 мільярди доларів.

Виконавчий директор AlixPartners Ден Хірша зазначив, що це справді критична система для автомобільної галузі, оскільки попит на мікросхеми буде зростати на фоні нових сплесків популярності електроавтомобілів. Він додав, що наразі головним пріоритетом для компаній є "максимально можливе пом'якшення короткострокових наслідків". AlixPartners прогнозує, що ситуація стабілізується аж у другому кварталі 2022 року.

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