Як інвестори страхують свої гроші?
За підрахунками Deutsche Bank, вперше за останні чотири роки обсяги хеджованих інвестицій у американські облігації та акції зросли понад незахеджовані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Іноземці можуть знову купувати американські активи, але вони не хочуть ризикувати з доларом. Інвестори усувають валютний ризик долара з безпрецедентною швидкістю,
– заявив експерт Deutsche Bank Джордж Саравелос.
- Приблизно 80% з 7 мільярдів доларів, які інвестори вклали в зарубіжні фонди ETF, що інвестують в США, за останні 3 місяці були хеджованими.
- Тоді як на початку 2025 року показник хеджування складав усього 20%.
Таке хеджування означає, що інвестори підпадають лише під вплив коливань ціни активу, а не курсу долара відносно їхньої національної валюти, хоча за це доводиться платити,
– зазначає видання.
За словами аналітиків, масове хеджування пришвидшило падіння долара на понад 10% у 2025 році проти інших валют, у тому числі фунта та євро. Зокрема, євро через ослаблення долара піднялося у вівторок, 16 вересня, до максимуму за 4 роки.
Керівники інвестфондів пояснюють це тим, що вкладники хочуть зберегти інвестиції в американські акції через бум штучного інтелекту, проте не намагаються уникнути валютного ризику через коливання долара.
Опитування, проведене Bank of America серед керуючих фондами у вересні, продемонструвало, що 38% інвесторів прагнуть збільшити хеджування проти слабкого долара.
Це не момент "продавати Америку", а момент страхувати долар,
– додала Міра Чандан з JPMorgan.
Що відомо про хеджування ризиків?
Хеджування ризиків – це стратегія управління фінансовими ризиками, яка використовується для захисту від потенційних збитків, спричинених непередбачуваними змінами валютного курсу. Мета хеджування – не отримати прибуток від коливань курсу, а убезпечити себе або свій бізнес від ризику.
Як коливається курс долара?
На початку липня долар США опустився до найнижчих позначок від лютого 2022 року щодо основних світових валют. Американська валюта втратила позиції проти швейцарського франка, євро та фунта. Зокрема, тиск на долар створив законопроєкт Трампа, ухвалений Сенатом США, який може збільшити державний борг на понад 3 трильйони доларів.
Втім, 1 серпня долар продемонстрував найсильніший тижневий ріст після запровадження нових мит США. Індекс американської валюти за тиждень піднявся на 2,4%, досягнувши найвищого рівня з 29 травня
Та вже в кінці серпня долар втратив позиції проти світових валют після того, як президент США звільнив члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук. Це підсилило занепокоєння інвесторів щодо незалежності Центробанку США.