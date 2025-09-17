Як інвестори страхують свої гроші?

За підрахунками Deutsche Bank, вперше за останні чотири роки обсяги хеджованих інвестицій у американські облігації та акції зросли понад незахеджовані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Іноземці можуть знову купувати американські активи, але вони не хочуть ризикувати з доларом. Інвестори усувають валютний ризик долара з безпрецедентною швидкістю,

– заявив експерт Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Приблизно 80% з 7 мільярдів доларів, які інвестори вклали в зарубіжні фонди ETF, що інвестують в США, за останні 3 місяці були хеджованими.

Тоді як на початку 2025 року показник хеджування складав усього 20%.

Таке хеджування означає, що інвестори підпадають лише під вплив коливань ціни активу, а не курсу долара відносно їхньої національної валюти, хоча за це доводиться платити,

– зазначає видання.

За словами аналітиків, масове хеджування пришвидшило падіння долара на понад 10% у 2025 році проти інших валют, у тому числі фунта та євро. Зокрема, євро через ослаблення долара піднялося у вівторок, 16 вересня, до максимуму за 4 роки.

Керівники інвестфондів пояснюють це тим, що вкладники хочуть зберегти інвестиції в американські акції через бум штучного інтелекту, проте не намагаються уникнути валютного ризику через коливання долара.

Опитування, проведене Bank of America серед керуючих фондами у вересні, продемонструвало, що 38% інвесторів прагнуть збільшити хеджування проти слабкого долара.

Це не момент "продавати Америку", а момент страхувати долар,

– додала Міра Чандан з JPMorgan.

Що відомо про хеджування ризиків? Хеджування ризиків – це стратегія управління фінансовими ризиками, яка використовується для захисту від потенційних збитків, спричинених непередбачуваними змінами валютного курсу. Мета хеджування – не отримати прибуток від коливань курсу, а убезпечити себе або свій бізнес від ризику.

Як коливається курс долара?