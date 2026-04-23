Долар сягає нового максимуму: усе через протистояння США та Ірану
- Долар перебуває біля півтора тижневого максимуму через відсутність прогресу в переговорах між США та Іраном.
- Іран захопив 2 судна в Ормузькій протоці, що загострило напруженість, викликавши зміни у валютних курсах.
Наразі долар перебуває біля півтора тижневого максимуму. Валюта "тримається" через протистояння між США та Іраном, що продовжується зараз.
Чому долар росте?
Долар росте, зокрема, через те, що прогрес у переговорах між США та Іраном відсутній, повідомляє Reuters.
До того ж вчора Іран захопив 2 судна в Ормузькій протоці, що ще більше загострило напруженість, повідомляє Reuters. Зауважимо, це сталося після того, як Трамп оголосив про продовження перемир'я з Тегераном. Цікаво, що ця заява була одностороння. Тобто, вона не була підтверджена іншими сторонами: Іраном та Ізраїлем.
Обидві сторони (США та Іран – 24 Канал) залишаються розділеними щодо припинення вогню, блокади, ядерних питань і контролю над протокою, залишаючи стратегічний водний шлях фактично закритим і спричиняючи енергетичний шок, що завдає удару по економіках усього світу,
– йдеться у повідомленні.
Курс під впливом цих подій змінився так:
- євро досяг – 1,1712 долара США (ця валюта продемонструвала падіння);
- фунт стерлінга – 1,3497 долара США;
- австралійський долар – 0,7165 долара США;
- новозеландський долар – 0,59045 долара США.
Цікаво! Долар США щодо єни впав на 0,02%. Він сягнув – 159,48 єни.
Долар отримав вигоду в березні від попиту на безпечні гавані під час початку війни, але перспектива мирної угоди та припинення вогню на початку цього місяця спричинила зростання ризику, і долар відмовився від більшості своїх прибутків,
– вказує видання.
Індекс долара США, що вимірює валюту відносно кошика з 6 основних аналогів, також зазнав змін. Він сягнув – 98,644. Протягом тижня цей індекс зріс на 0,4%.
Яка наразі ситуація на Близькому Сході?
Напруження між США та Іраном призвело до здорожчання нафти. Вона сягнула рівня – 100 доларів за барель. Потрібно розуміти, що війна на Близькому Сході триває з кінця лютого. Саме протягом цього часу маже повністю заблокована Ормузька протока, це створює значний дефіцит на ринку.
Ознак деескалації конфлікту наразі немає. Іран відмовляється відкривати Ормуз. До того ж триває блокада США. Нагадаємо, американські сили обмежують саме іранські порти.