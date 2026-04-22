Що відбувається з акціями зараз?
Наразі трейдери також зосереджені на широкому переліку корпоративних звітів, повідомляє Bloomberg.
Зауважимо, ціна нафти Brent ненадовго піднялася вище 100 доларів за барель. Цьому сприяв зрив переговорів в Ісламабаді. Річ у тім, що обидві сторони не з'явилися.
Наразі ж Brent перебуває на нижчому рівні. Вартість бареля складає – 99,83 долара, повідомляє видання Trading Economics.
Загальна ситуація на ринку, попри зростання нафтових цін, виглядає так:
- контракти на S&P 500 зросли на 0,7%;
- дохідність 10-річних облігацій знизилася на три базисні пункти, вона сягнула – 4,26%;
- долар впав на 0,1%;
- ф'ючерси на Nasdaq 100 підвищились на 0,9%.
Важливо! На ринок зараз також відчутно впливає розвиток ШІ.
Сезон звітності розпочався потужно: 82% із 71 компанії S&P 500, які наразі повідомили про перевищення очікувань, згідно з даними, зібраними Bloomberg Intelligence. Інвестори, зокрема, винагороджують компанії, пов'язані з торгівлею штучним інтелектом, оскільки високий попит викликає новий оптимізм щодо впровадження цієї капіталомісткої технології,
– вказує видання.
Яка наразі ситуація на Близькому Сході?
Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Іран назвав дії Трампа (оголошення про продовження режиму припинення вогню) "хитрим ходом", який насправді не зроблено для досягнення миру.
Ормузька протока залишається закритою. Ця ситуація відчутно впливає на нафтовий ринок. Щобільше, стало відомо про атаки Ірану на декілька контейнеровозів. Ці події вказують на можливу ескалацію конфлікту.
Саме сьогодні мало закінчитися двотижневе перемир'я між Іраном та США. Трамп оголосив про його продовження. Цікаво, що ще декілька днів тому американський президент стверджував, що з Іраном поки не буде укладатися мирна угода.