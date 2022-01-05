Тайвань створює спеціальний інвестиційний фонд на 200 мільйонів доларів та готує інші заходи задля того, щоб допомогти Литві протистояти економічному тиску зі сторони Китаю.

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Тайвань інвестує сотні мільйонів доларів у Литву

Очільник офіційного представництва Тайваню в Литві Ерік Хуанг розповів, що ці кошти використають для інвестицій в економіку країни ЄС та допомоги її бізнесу. Тайвань зробить акцент на:

напівпровідниках,

лазерних технологіях,

біотехнологіях,

інших ключових галузях.

Відносини між Китаєм та Литвою погіршилися після того, як офіційний Вільнюс погодився відкрити представництво Тайваню на своїй території. Крім того, Литва порушила дипломатичний звичай, дозволивши тайванському відомству відмовитися від назви Китайський Тайбей – термін, який використовують інші країни, задля того, щоб не ображати Пекін. Китай вважає Тайвань частиною своєї території без права на міжнародно-правове визнання.

Тайвань створює інвестиційний фонд для Литви / Фото Unsplash

Офіс Тайваню, де-факто посольство, було відкрито у листопаді. Литва планує відкрити власний торговий офіс на Тайвані пізніше цього року. Це викликало обурення Китаю, який відкликав свого посла у Вільнюсі та видворив посла Литви в Пекіні. Литва, яка є членом ЄС і НАТО, закрила своє посольство в Пекіні через суперечку.

У Тайвані додали, що готові допомогти Литві в поновленні торгівлі. Речник МЗС Китаю назвав новини про блокування імпорту з Литви або тиск на транснаціональні компанії, які ведуть бізнес з цією країною, неправдивими. З іншої сторони прем'єр-міністр Литви у вівторок обговорив цю ситуаціє з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Остання закликала Європейський союз підтримати країну з Балтійського регіону.

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