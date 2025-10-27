Як Китаю вдається поширювати юань?

Китай пропонує іноземним позичальникам можливість скористатися економічно низькими процентними ставками, але, лише за умови, що вони відмовляться від долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Стратегія має свою ціну для Китаю, змушуючи його нести деякі втрати, оскільки внутрішні ставки значно нижчі за ставки долара. Кенія заявила, що скоротила щорічні витрати на обслуговування боргу на 215 мільйонів доларів, конвертувавши свої китайські залізничні позики з доларів на початку цього місяця,

– зазначає видання.

Потрібно розуміти, що спрощення оплати у юанях для позичальників, призведе до того, що роль китайської валюти буде підвищуватись:

у торгівельних розрахунках;

фінансуванні.

До того ж посилення та поширення юаня послабить фінансову перевагу США. Особливо це питання актуальне зараз, коли зросла напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм.

Цікаво! Якщо вірити оцінкам, Китаю заборгували 78 найбідніших країн. Вони разом винні – 67 мільярдів доларів.

Що потрібно знати про політику Китаю зараз?