Тайвань создает специальный инвестиционный фонд на 200 миллионов долларов и готовит другие меры для того, чтобы помочь Литве противостоять экономическому давлению со стороны Китая.

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Тайвань инвестирует сотни миллионов долларов в Литву

Глава официального представительства Тайваня в Литве Эрик Хуанг рассказал, что эти средства используют для инвестиций в экономику страны и на помощь ее бизнесу. Тайвань сделает акцент на:

полупроводниках,

лазерных технологиях,

биотехнологиях,

других ключевых отраслях.

Отношения между Китаем и Литвой ухудшились после того, как официальный Вильнюс согласился открыть представительство Тайваня на своей территории. Кроме того, Литва нарушила дипломатический обычай, позволив тайваньскому ведомству отказаться от названия Китайский Тайбэй – термин, который используют другие страны, для того, чтобы не оскорблять Пекин. Китай считает Тайвань частью своей территории без права на международно-правовое признание.

Тайвань создает инвестиционный фонд для Литвы / Фото Unsplash

Офис Тайваня, де-факто посольство, был открыт в ноябре. Литва планирует открыть собственный торговый офис на Тайване позже в этом году. Это вызвало возмущение Китая, который отозвал своего посла в Вильнюсе и выдворил посла Литвы в Пекине. Литва, являющаяся членом ЕС и НАТО, закрыла свое посольство в Пекине из-за спора.

В Тайване добавили, что готовы помочь Литве в возобновлении торговли. Представитель МИД Китая назвал новости о блокировании импорта из Литвы или давлении на транснациональные компании , ведущие бизнес с этой страной, ложными. С другой стороны, премьер-министр Литвы во вторник обсудил эту ситуацию с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Последняя призвала Европейский Союз поддержать страну из Балтийского региона.

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