У першому кварталі 2024 року Tesla зафіксувала падіння доходів на 9%. Це найбільший спад з 2012 року. Крім того, компанія не виправдала прогнозів аналітиків, оскільки Tesla потерпає від наслідків тривалого зниження цін. Проте на динаміку акцій на біржі вплинула нова заява Ілона Маска.

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Що сказав Ілон Маск

Акції Tesla зросли в ціні після того, як гендиректор виробника електрокарів Tesla повідомив інвесторам, що виробництво нових та доступних моделей електрокарів може початися раніше, ніж очікували.

За словами мільярдера, що компанія Tesla планує почати виробництво нових моделей на початку 2025 року або наприкінці поточного. Раніше прогнозували, що цей проєкт стартує лише у другій половині 2025 року. Ілон Маск також розповів про інвестиції компанії Tesla в інфраструктуру штучного інтелекту.

Динаміка акцій Tesla на фондовій біржі

На цьому фоні акції Tesla зросли в ціні на 13% за ніч. Проте з початку року цінні папери компанії просіли на понад 40%, досягнувши найнижчого рівня з січня 2023 року. Позиції виробника електрокарів суттєво ослабли на тлі таких факторів:

Постійні знижки, які пропонує компанія;

Побоювання щодо постачання;

Конкуренція з Китаєм.

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на рівні 145 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії наразі становить 460,77 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.