Опитування Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) оприлюднила команда аналітиків. Вони виявили настрої трейдерів щодо роботи біржі у новому режимі.

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Найбільша біржа світу та США може перейти на новий режим роботи

Вдалося з'ясувати, що трейдери зацікавлені у цілодобовій роботі біржі. Зокрема, вони виявили, що інтерес до торгівлі такими цінними паперами таких компаній, як Nvidia та Apple, зростає з 20:00 до 4:00 за східним часом.

Що відомо про Нью-Йоркську фондову біржу Це головна фондова біржа США, а також найбільша фондова біржа світу. На цій біржі визначається всесвітньо відомий Промисловий індекс Доу-Джонса, а також індекси NYSE Composite і NYSE ARCA Tech 100 Index.

Крім того, потреба у зміні робочого режиму виникла через роботу криптобірж, які працюють і у день, й вночі. Як результат, фондові біржі почали відставати від інших майданчиків, де торгувати облігаціями, основними валютами, ф’ючерсами на провідні фондові індекси можна цілодобово.

Водночас декілька роздрібних брокерів тепер пропонують своїм клієнтам цілодобовий доступ до американських акцій. Йдеться про Robinhood і Interactive Brokers.

Проте будь-яким змінам, пов'язані з режимом роботи біржі, потребують схвалення регуляторів. У США фондові ринки перебувають під безпосереднім наглядом Комісії з цінних паперів і бірж, яка їх перевіряє на стабільність і безпеку.