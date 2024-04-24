Опитування Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) оприлюднила команда аналітиків. Вони виявили настрої трейдерів щодо роботи біржі у новому режимі.
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Найбільша біржа світу та США може перейти на новий режим роботи
Вдалося з'ясувати, що трейдери зацікавлені у цілодобовій роботі біржі. Зокрема, вони виявили, що інтерес до торгівлі такими цінними паперами таких компаній, як Nvidia та Apple, зростає з 20:00 до 4:00 за східним часом.
Що відомо про Нью-Йоркську фондову біржуЦе головна фондова біржа США, а також найбільша фондова біржа світу. На цій біржі визначається всесвітньо відомий Промисловий індекс Доу-Джонса, а також індекси NYSE Composite і NYSE ARCA Tech 100 Index.
Крім того, потреба у зміні робочого режиму виникла через роботу криптобірж, які працюють і у день, й вночі. Як результат, фондові біржі почали відставати від інших майданчиків, де торгувати облігаціями, основними валютами, ф’ючерсами на провідні фондові індекси можна цілодобово.
Проте будь-яким змінам, пов'язані з режимом роботи біржі, потребують схвалення регуляторів. У США фондові ринки перебувають під безпосереднім наглядом Комісії з цінних паперів і бірж, яка їх перевіряє на стабільність і безпеку.