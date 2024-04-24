В первом квартале 2024 года Tesla зафиксировала падение доходов на 9%. Это самый большой спад с 2012 года. Кроме того, компания не оправдала прогнозов аналитиков, поскольку Tesla страдает от последствий длительного снижения цен. Однако на динамику акций на бирже повлияло новое заявление Илона Маска.

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Что сказал Илон Маск

Акции Tesla выросли в цене после того, как гендиректор производителя электрокаров Tesla сообщил инвесторам, что производство новых и доступных моделей электрокаров может начаться раньше, чем ожидали.

По словам миллиардера, что компания Tesla планирует начать производство новых моделей в начале 2025 года или в конце текущего. Ранее прогнозировали, что этот проект стартует только во второй половине 2025 года. Илон Маск также рассказал об инвестициях компании Tesla в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Динамика акций Tesla на фондовой бирже

На этом фоне акции Tesla выросли в цене на 13% за ночь. Однако с начала года ценные бумаги компании просели более чем на 40%, достигнув самого низкого уровня с января 2023 года. Позиции производителя электрокаров существенно ослабли на фоне таких факторов:

Постоянные скидки, которые предлагает компания;

Опасения относительно поставок;

Конкуренция с Китаем.

На момент создания этого материала, акции Tesla торгуются на уровне 145 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании сейчас составляет 460,77 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.