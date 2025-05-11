Чи буде дорожчати нафта влітку

У квітні 2025 року Міненерго США опублікувало прогноз, у якому ціну на нафту марки Brent на 2025 рік знизили з 74,22 долара до 67,87 долара за барель, передає 24 Канал. Водночас прогноз на 2026 рік знизили з 68,47 долара до 61,48 долара за барель.

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В Управлінні енергетичної інформації (EIA) Міненерго США припускають, що в другому кварталі (з квітня по червень – 24 Канал) почнуть зростати комерційні запаси нафти "раніше, ніж очікувалося". Це відбудеться через нарощування видобутку ОПЕК+ і зниження прогнозу щодо попиту на нафту.

Водночас у Goldman Sachs також очікують, що нафта дешевшатиме до кінця цього року. Таким чином, до кінця 2025 року нафтові марки Brent та WTI будуть коливатися в ціні на рівні 63 долари та 59 доларів за барель.

А у 2026 році ціни можуть впасти до 58 доларів та 55 доларів за барель відповідно.

Яка ціна на нафту зараз

За інформацією від The Wall Street Journal та Tradingeconomics.com, ціни на нафту еталонних марок на 9 травня 2025 року становлять: