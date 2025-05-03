Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В’ячеслав Ширяєв, зауваживши, що Росія більше не є лідером постачання нафти на китайський ринок. Пояснення для цього назвати важко.

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Китай відмовляється від російської нафти

"Це незбагнений факт, який поки ніхто не ризикує пояснювати. Чомусь Китай почав активніше купувати нафту у Малайзії, Саудівській Аравії. Постачання з цих двох країн уже зрівнялися з російськими", – зазначив економічний оглядач.

Можна припустити, що це спланована акція з боку Пекіна, який хоче дистанціюватися від залежності у російській нафті. Складно сказати, чому так сталося, але це факт. Можливо, це сигнал Росії, щоб та не загравала з Трампом. Бо в іншому випадку постачання може скоротитися ще більше.

Все не так однозначно і ми не розуміємо, наскільки Китай розчарований через зближення Москви та Вашингтона. Але переговорний процес триває. Я не вірю, що Китай і США не врегулюють це питання,

– додав В’ячеслав Ширяєв.

Обидві країни не можуть залишити все у настільки "гарячій фазі". Ба більше, мита на товари один одних тільки зростають. Фактично вони свідчать про заборону імпорту з Китаю в Америку.

Проте переговорний процес рано чи пізно почнеться. Країни будуть змушені зближувати позиції, скасовувати мита у деяких секторах, домовлятися про квоти, скасовувати санкції на певні товари. Тому не варто вважати, що Китай невразливий до мит. Це є серйозною загрозою для країни.

Нагадаємо, Дональд Трамп ввів безпрецедентні мита на китайські товари. Мовиться про 145%. У Пекіні заявили, що готові обговорити ситуацію. Там наголосили, що митні переговори на умовах тиску та шантажу не спрацюють.