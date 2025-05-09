Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 9 травня, нафта повернулася до зростання в ціні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters.

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Ринок нафти реагує на те, що торговельна напруженість між найбільшими споживачами нафти демонструвала ознаки послаблення. Йдеться про США та Китай. Тоді як Велика Британія оголосила про торгову угоду зі США.

До теми! За минулий тиждень ціни на нафту зафіксували суттєвий спад. На ринок нафти впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+ та торговою війною.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent зросла на 23 центи або на 0,37%. Вартість нафти досягла 63,07 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент або на 0,35% до 60,12 долара за барель. За минулий день обидва бренди нафти подорожчали приблизно на 3%.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: