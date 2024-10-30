Швейцарія готується до випуску нових банкнот франка

Національний банк Швейцарії розробить нову серію банкнот. Нагадаємо, що офіційна валюта Швейцарії – франк. Річ у тому, що жителі європейської країни продовжують активно використовувати готівку навіть попри збільшення частки безготівкових платежів, пише Reuters.

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За даними центрального банку, 1 з 3 платежів у країні проводять з використанням саме готівки. Регулятор вважає, що готівка буде широко використовуватися й в майбутньому.

Мартін Шлегель Глава правління Національного банку Швейцарії Неможливо уявити Швейцарію без готівки. Готівка є і буде залишатися популярним засобом платежу.

Востаннє центральний банк Швейцарії випускав нову серію банкнот у 2016 – 2019 роках. Наразі регулятор заявляє, що нові купюри, найімовірніше, введуть в обіг на початку 2030-х років. Проте проєкти дизайну купюр нових швейцарських франків планують представити у наступному році, а у 2026 році – оголосити переможця.

Станом на 30 жовтня курс швейцарського франка в Україні коливається на рівні 47,60 гривні. Про це свідчать дані НБУ.