Что будет с ценой на нефть в 2025 году

Согласно данным Всемирного банка, в 2025 году цены на нефть могут резко обвалиться. Сейчас прогнозируют падение цен на сырье до минимального уровня за 5 лет.

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Главная причина резкого падения цен на нефть – избыток предложения. Прогнозируют, что предложение превысит спрос в среднем на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Что известно о Всемирном банке Это кредитно-финансовое учреждение, которое создали в 1945 году. Это одна из крупнейших организаций в мире, предоставляющая помощь с целью развития.

Выделяют несколько причин, которые способствуют формированию диссонанса спроса и предложения на рынке:

Экономические сложности в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. В стране фиксируют замедление промышленного производства и увеличение продаж электромобилей;

Также ожидают увеличения объемов добычи сырья в странах вне ОПЕК+. В частности, речь идет о Канаде, которая усиливает свои позиции на рынке нефти. Также стоит упомянуть о Гайане, Бразилии и США.

Кроме того, ОПЕК+ может отказаться от политики добровольного сокращения объемов добычи нефти, которую ввели для поддержания цен на рынке, то это может привести к увеличению избытка предложения и падению цен.