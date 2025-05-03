Прогноз ціни на нафту

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом заявив, що в ІІ кварталі 2025 року торгові війни залишаться головним фактором впливу на ринку нафти. Зокрема, ситуація на ринку буде залежати від того, будуть торгові війни набирати обертів, чи спадати.

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Експерт виділив такі сценарії розвитку подій на ринку нафти на найближчі місяці:

Ціни на нафту будуть коливатися в в діапазоні від 60 до 70 доларів за барель, якщо США залишать мита на рівні 10% та узгодять з більшістю країн у світі нові умови торгівлі.

Нафта може подешевшати за умови погіршення ситуації з торговими війнами, що стане додатковом викликом для глобальної економіки.

Водночас Олешг Гетман підмітив, що наразі немає підстав вважати, що ціни на нафту можуть зрости в найближчому майбутньому. За його словами, до кінця 2025 року ціна нафти Brent, яка є еталонним брендом, буде коливатись в діапазоні від 55 до 65 доларів за барель. При цьому на ринок нафти все ще вливає ОПЕК, але значно менше, ніж фактор торгових воєн.

Нагадаємо, що у топовому банку США очікують падіння цін на нафту в 2025 році. Йдеться про експертів Goldman Sachs, які очікують, що нафта Brent буде торгуватися на рівні 63 доларів за барель до кінця поточного року. Вони також прогнозують, що тренд на падіння цін на нафту збережеться й в 2026 році.