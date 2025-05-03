Прогноз цены на нефть

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом заявил, что во II квартале 2025 года торговые войны останутся главным фактором влияния на рынке нефти. В частности, ситуация на рынке будет зависеть от того, будут торговые войны набирать обороты, или спадать.

Обратите внимание Такого еще не было: почему в Китае массово скупают золото

Эксперт выделил следующие сценарии развития событий на рынке нефти на ближайшие месяцы:

Цены на нефть будут колебаться в в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель, если США оставят пошлины на уровне 10% и согласуют с большинством стран в мире новые условия торговли.

Нефть может подешеветь при условии ухудшения ситуации с торговыми войнами, что станет дополнительным вызовом для глобальной экономики.

В то же время Олешг Гетман подметил, что пока нет оснований считать, что цены на нефть могут вырасти в ближайшем будущем. По его словам, до конца 2025 года цена нефти Brent, которая является эталонным брендом, будет колебаться в диапазоне от 55 до 65 долларов за баррель. При этом на рынок нефти все еще вливает ОПЕК, но значительно меньше, чем фактор торговых войн.

Напомним, что, что в топовом банке США ожидают падения цен на нефть в 2025 году. Речь идет об экспертах Goldman Sachs, которые ожидают, что нефть Brent будет торговаться на уровне 63 долларов за баррель до конца текущего года. Они также прогнозируют, что тренд на падение цен на нефть сохранится и в 2026 году.