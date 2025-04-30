Рекордний попит на золото в Китаї

Інвестори з Китаю активно скуповують золото. Вони інвестують рекордні суми в дорогоцінний метал на тлі торгової війни, яку почав Дональд Трамп, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Інвестори остерігаються не лише митної політики президента США, але і її наслідків. Перш за все йдеться про потенційну рецесію та зростання інфляції у США. На цьому фоні китайські інвестори золота на 7,4 мільярда доларів, встановивши новий рекорд на ринку. Нагадаємо, що Китай входить до 10 країн з найбільшими запасами золота у світі.

Важливо! Премія на золото в Китаї тимчасово досягла 100 доларів за унцію вище ціни на міжнародному ринку. Це ще один доказ шаленого попиту на дорогоцінний метал в другій економіці світу.

Нагадаємо, що золото стрімко зростає в ціні з початку року. Для прикладу, на минулому тижні ціна золота встановила новий історичний максимум, досягнувши 3500 доларів за тройську унцію, але потім знову опустилися нижче 3300 доларів за унцію. Тоді як ф'ючерси на дорогоцінний метал з січня подорожчали на майже 25%, за даними MarketWatch.