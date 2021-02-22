Курс долара буде падати: що чекає на гривню в останній тиждень зими

Джерело:24 канал
Українська гривня неочікувано у 2021 році почала зміцнюватися відносно американського долара. Чого чекати цього тижня, читайте на Фінанси 24.
Курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 22 по 26 лютого коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,70 – 28,05 гривні. У банках готівковий курс долара купуватимуть за 27,70 — 27,95, а продаватимуть за курсом 27,96 – 28,10.
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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,73 – 28,10. Але найближчими тижнями курс плавно рухатиметься в напрямку 27 за долар.
Переговори щодо продовження співпраці України з МВФ закінчилися безуспішно – Україні поки що не будуть давати другий транш, який очікували ще у вересні минулого року. Детальніше про це у матеріалі – Україна без МВФ: що буде з гривнею та економікою. Саме це могло стати фактором падіння гривні, але цього так і не сталося.
Напередодні економісти побоювалися, що негативні новини від МВФ відлякають інвесторів, які вкладаючись в ОВДП, є основною причиною міцної гривні. Так цього не сталося – минулого тижня портфель іноземних інвесторів збільшився на 2,7 мільярда гривень, за даними Міністерства фінансів.
У п'ятницю, 26 лютого, рейтингове агенство Fitch перегляне кредитний рейтинг України. Якщо його залишать на рівні "B" – нічого не зміниться. Якщо його знизять – це буде негативним сигналом для інвесторів, і відтак і для гривні.
На початку нового посівного сезону аграрії масово продають валюту на ринок. Через зиму цього поки не сталося. Аналітики очікують, що цей фактор почне укріплювати гривню вже у березні.