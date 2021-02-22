Українська гривня неочікувано у 2021 році почала зміцнюватися відносно американського долара. Чого чекати цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 22 по 26 лютого коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,70 – 28,05 гривні. У банках готівковий курс долара купуватимуть за 27,70 — 27,95, а продаватимуть за курсом 27,96 – 28,10.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,73 – 28,10. Але найближчими тижнями курс плавно рухатиметься в напрямку 27 за долар.

Що впливає на гривню

МВФ таки не обвалив гривню

Переговори щодо продовження співпраці України з МВФ закінчилися безуспішно – Україні поки що не будуть давати другий транш, який очікували ще у вересні минулого року. Детальніше про це у матеріалі – Україна без МВФ: що буде з гривнею та економікою. Саме це могло стати фактором падіння гривні, але цього так і не сталося.

Нерезиденти й ОВДП

Напередодні економісти побоювалися, що негативні новини від МВФ відлякають інвесторів, які вкладаючись в ОВДП, є основною причиною міцної гривні. Так цього не сталося – минулого тижня портфель іноземних інвесторів збільшився на 2,7 мільярда гривень, за даними Міністерства фінансів.

Рейтинг Fitch

У п'ятницю, 26 лютого, рейтингове агенство Fitch перегляне кредитний рейтинг України. Якщо його залишать на рівні "B" – нічого не зміниться. Якщо його знизять – це буде негативним сигналом для інвесторів, і відтак і для гривні.

Зима заважає аграріям

На початку нового посівного сезону аграрії масово продають валюту на ринок. Через зиму цього поки не сталося. Аналітики очікують, що цей фактор почне укріплювати гривню вже у березні.