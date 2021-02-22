На понеділок, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 22 лютого

У понеділок, 22 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,85 гривні, тобто такий самий курс, який був у п'ятницю.

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Європейська валюта піднялась в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 33,78 гривні, що на 13 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,85 – 27,87 гривні.

Євро: 33,78 – 33,81 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,78 гривні, продаж – 27,97 гривні.

Євро: купівля – 33,45 гривні, продаж – 33,83 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Гривню в державному бюджеті-2021 заклали на рівні 29,1 відносно долара.

відносно долара. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки у липні минулого року були більш оптимістичні щодо курс гривні у 2021 році – 28,6 за долар.

за долар. Міжнародний валютний фонд очікує ще кращих результатів для гривні – 28,12 за долар.

за долар. Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту.

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