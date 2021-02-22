Украинская гривна неожиданно в 2021 году начала укрепляться по отношению к американскому доллару. Чего ждать на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 22 по 26 февраля коридор на межбанке будет в пределах 27,70 – 28,05 гривны. В банках наличный курс доллара будут покупать за 27,70 – 27,95, а продавать по курсу 27,96 – 28,10.

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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,73 – 28,10. Но в ближайшие недели курс плавно будет двигаться в направлении 27 за доллар.

Что влияет на гривну

МВФ таки не обвалил гривну

Переговоры о продолжении сотрудничества Украины с МВФ закончились безуспешно – Украине пока не будут давать второй транш, который ожидали еще в сентябре прошлого года. Подробнее об этом в материале – Украина без МВФ: что будет с гривной и экономикой. Именно это могло стать фактором падения гривны, но этого так и не произошло.

Нерезиденты и ОВГЗ

Накануне экономисты опасались, что негативные новости от МВФ отпугнут инвесторов, которые, укладываясь в ОВГЗ, являются основной причиной крепкой гривны. Но этого не произошло – на прошлой неделе портфель иностранных инвесторов увеличился на 2,7 миллиарда гривен, по данным Министерства финансов.

Рейтинг Fitch

В пятницу, 26 февраля, рейтинговое агентство Fitch пересмотрит кредитный рейтинг Украины. Если его оставят на уровне "B" – ничего не изменится. Если его снизят – это будет негативным сигналом для инвесторов, и поэтому и для гривны.

Зима мешает аграриям

В начале нового посевного сезона аграрии массово продают валюту на рынок. Через зиму этого пока не произошло. Аналитики ожидают, что этот фактор начнет укреплять гривну уже в марте.