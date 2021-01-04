Чи знеціниться гривня до 30 за долар: прогноз на 2021
Гривня у 2020 була вкрай нестабільна. Панічні настрої на початку пандемії підвищили курс долара з 24 до 28 гривень. Відтоді вартість гривні демонструє коливання. Чого чекати далі?
Чи винайдуть дієву вакцину від коронавірусу? Чи закінчиться пандемія та коли прийде кінець світовій кризі? На початку року саме такі запити є найпопулярнішими.
Водночас не втрачає актуальності й питання яким буде курс долара у 2021 році. Про це Фінанси 24 поговорили з експертом компанії Forex Club.
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Чи продовжить гривня коливання
Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ, нагадав, що у 2020 році курс долара виріс з 23 гривень до майже 28 гривень. При цьому коливання курсу були досить значними.
З огляду на поточну ситуацію ми очікуємо, що гривня продовжить залишатися волатильною у 2021 році,
– розповів експерт.
Що впливатиме на курс
Курс гривні буде залежати від багатьох факторів. Це, в першу чергу, - ситуація в економіці України. Крім того, на динаміку курсу гривні впливатиме розвиток ситуації навколо пандемії коронавірусу, і ситуація у світовій економіці в цілому, а також рівень інтересу міжнародних інвесторів до валют країн, що розвиваються.
В Україні різко знизився урожай, до трилітніх мінімумів, через що країна недоотримала великі обсяги валютної виручки. Якщо 2021 рік також буде неврожайним, ситуація для гривні погіршиться.
Відкриття ринку землі у 2021 дозволить наростити інвестиції в країну, які підтримають гривню,
– додає Віктор Таран.
Чи подорожчає долар
Ми очікуємо, що курс долара продовжить зростання у 2021 році. Цьому буде сприяти зберігання напруженості в економіці України. Також свій вплив даватиме зміцнення долара відносно інших світових валют, зокрема, китайського юаня. Це може статися на тлі тривалої нестабільності в торгових відносинах між країнами.
Ми не виключаємо, що курс долара перевищить позначку в 30 гривень ще в першій половині 2021 року,
– розповів трейдер-аналітик.
В якій валюті тримати заощадження
Експерти Forex Club рекомендують розподіляти кошти між кількома валютами, наприклад, доларом і євро. Також можна розглянути вкладення в такі валюти, як швейцарський франк і японська єна. Звичайно, ту частину коштів, яка може вам знадобитися на невідкладні справи краще залишити в національній валюті.
Як інвестувати гроші у валюту
Розподіливши гроші в різних валютах, ви отримаєте портфель, який з одного боку, буде достатньо ліквідним і прибутковим, а з іншого – захищеним від зайвих коливань. Вкласти кошти в різні валюти, а також і в інші фінансові інструменти, можна в торговій платформі Libertex, якою користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу.
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