Гривна в 2020 была крайне нестабильна. Панические настроения в начале пандемии повысили курс доллара с 24 до 28 гривен. С тех пор стоимость гривны демонстрирует колебания. Чего ждать дальше?

Изобретут ли действенную вакцину от коронавируса? Закончится ли эпидемия и когда придет конец мировому кризису? В начале года именно такие запросы являются самыми популярными.

В то же время не теряет актуальности и вопрос каким будет курс доллара в 2021 году. Об этом Финансы 24 поговорили с экспертом компании Forex Club.

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Продолжит ли гривна колебания

Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ, напомнил, что в 2020 году курс доллара вырос с 23 гривен до почти 28 гривен. При этом колебания курса были весьма значительными.

Учитывая текущую ситуацию мы ожидаем, что гривна продолжит оставаться волатильной в 2021 году,

– рассказал эксперт.

Что будет влиять на курс

Курс гривны будет зависеть от многих факторов. Это, в первую очередь, – ситуация в экономике Украины. Кроме того, на динамику курса гривны будет влиять развитие ситуации вокруг пандемии коронавируса, и ситуация в мировой экономике в целом, а также уровень интереса международных инвесторов к валютам развивающихся стран.

В Украине резко снизился урожай, к трехлетним минимумам, из-за чего страна недополучила большие объемы валютной выручки. Если 2021 также будет неурожайным, ситуация для гривны ухудшится.

Открытие рынка земли в 2021 позволит нарастить инвестиции в страну, которые поддержат гривну,

– добавляет Виктор Таран.

Подорожает ли доллар

Мы ожидаем, что курс доллара продолжит рост в 2021 году. Этому будет способствовать хранения напряженности в экономике Украины. Также свое влияние будет давать укрепления доллара относительно других мировых валют, в частности, китайского юаня. Это может произойти на фоне продолжающейся нестабильности в торговых отношениях между странами.

Мы не исключаем, что курс доллара превысит отметку в 30 гривен еще в первой половине 2021,

– рассказал трейдер-аналитик.

В какой валюте держать сбережения

Эксперты Forex Club рекомендуют распределять средства между несколькими валютами, например, долларом и евро. Также можно рассмотреть вложения в такие валюты, как швейцарский франк и японская иена. Конечно, ту часть средств, которая может вам понадобиться на неотложные дела лучше оставить в национальной валюте.

Как инвестировать деньги в валюту

Распределив деньги в разных валютах, вы получите портфель, который с одной стороны, будет достаточно ликвидным и прибыльным, а с другой – защищенным от лишних колебаний. Вложить средства в различные валюты, а также и в другие финансовые инструменты, можно в торговой платформе Libertex, которой пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру.

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