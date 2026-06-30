Долар вже по 45 гривень – чого українцям чекати від курсу валюти в липні

Найімовірніше, що в липні валютний ринок України збереже керовану динаміку завдяки політиці Нацбанку. Курс долара та євро й надалі змінюватиметься насамперед під впливом попиту, однак передумов для різких коливань наразі немає.

Яким буде курс валют у липні

Деталі розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Експерт назвав орієнтовні коридори на другий місяць літа.

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Важливим є не сам факт зміни курсу, а її характер – плавні коливання дають змогу ринку адаптуватися, тоді як різкі стрибки здатні спровокувати ажіотаж. Попри "сенсаційні" події червня, у липні ситуація повинна все ж залишатися спокійною, зокрема без завищених цін на іноземну готівку в обмінниках.

Наприклад, долар уже наблизився до "психологічної позначки" в 45 гривень, але це не варто сприймати як початок кризових процесів. Нацбанк залишається ключовим гравцем і має достатньо інструментів для підтримки стабільності.

Додатковим орієнтиром банкір вважає державний бюджет на 2026 рік, у якому середньозважений курс долара закладено на рівні 45,7 гривні. І хоча цей показник не є ані прогнозом, ані ціллю регулятора, він демонструє, що ситуація наразі не виходить за межі макроекономічних очікувань.

Водночас для євро діапазон уже традиційно ширший, адже на нього впливатимуть одразу два фактори:

курс долара в Україні;

співвідношення на світовому ринку (якщо пара євро-долар утримається близько 1,14 – 1,18, минеться без несподіванок).

Отже, у липні найбільше впливу матимуть ритмічність міжнародної фінансової допомоги, безпекова ситуація, ціни на енергоносії, а також поведінка імпортерів. Зокрема, йдеться про закупівлі пального, енергетичного обладнання та інших критично важливих товарів, які можуть періодично збільшувати попит на валюту.

За таких умов регулятор згладжуватиме надмірні коливання завдяки режиму "керованої гнучкості". Однак його завдання – не зафіксувати курс, а запобігти різким і необґрунтованим рухам, які можуть розхитати очікування українців.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Розмови про 48 – 50 гривень за долар у липні наразі виглядають перебільшенням. Такий сценарій гіпотетично можливий лише за поєднання кількох негативних факторів: суттєвих затримок зовнішнього фінансування, різкого зростання попиту, потужного безпекового шоку та погіршення інфляційних очікувань. Такий збіг малоймовірний.

Орієнтовний курс валют у липні:

Курс долара – від 44,50 до 45,50 гривні.

Курс євро – від 51 до 53 гривень.

Нагадаємо, наприкінці червня долар різко зміцнився на світових ринках і може показати найбільше місячне зростання майже за рік. Однією з причин стали очікування подальшого посилення монетарної політики США на тлі інфляції.