Чому долари називають "баксами"

Деталі пояснили в Investopedia. Історія слова сягає корінням колоніального періоду, а першу згадку датують XVIII століттям.

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Найвідоміша версія пов'язана з оленячими шкурами (англ. buckskins), які в колоніальні часи були цінним товаром і нерідко слугували засобом розрахунку, виконуючи роль так званої валюти.

Уже після офіційного запровадження долара слово "бакс" не зникло з ужитку, а залишилося сленговим позначенням грошей.

Цікаво, що перша письмова згадка дійшла до наших днів із 1748 року, коли колоніст німецького походження Конрад Вайзер у своєму щоденнику зробив запис про інцидент із викраденням у когось майна на 300 "баксів". Також чоловік уточнив, що 5 "баксів" дорівнювали вартості цілої бочки віскі.

Тепер же слово залишається однією із найпоширеніших неофіційних назв долара, яку активно використовують не лише в США, а й далеко за межами країни – від фінансових новин до повсякденних розмов про гроші.

До слова, наприкінці червня курс американської валюти в Україні підійшов до чергової "психологічної межі" в 45 гривень. І хоч офіційна ціна Нацбанку досі не перетнула цю межу, ринок фактично вийшов на новий рівень напередодні липня.