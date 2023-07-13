Останні зміни на ринку нафти

У середу, 12 липня, нафта під брендом Brent торгувалася на рівні 80,11 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,71 долара або 0,9%. Ціна Brent досягла такого рівня вперше з початку травня.

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Водночас марка нафти West Texas Intermediate, яка також відома на ринку як WTI, завершила торгову сесію з ціною на рівні 75,75 долара за барель. Американська нафта виросла в ціні на 0,92 долара або 1,2%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, за даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 80,16 долара за барель (+ 0,06%);

за барель (+ 0,06%); Марка WTI торгується на рівні 75,79 долара за барель (+ 0,05%).

Що відбувалося на ринку

Нафта подорожчала під час торгів у середу завдяки очікуванням, що Федеральному резерву зможе швидше завершити цикл з підвищення процентної ставки. Ці настрої виникли після оприлюднення останніх даних про інфляцію у США, пише Reuters.

До теми! Минулий тиждень обидві марки нафти, які вважають еталонами на ринку, закінчили з піковими цінами з травня.

На ринку нафти остерігалися, що вищі ставки можуть спровокувати сповільнення економічного зростання, а також зниження попиту на сировину. Водночас Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що ситуація на ринку нафти буде залишатися досить напруженою у другій половині 2023 року.