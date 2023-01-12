Чого чекати від цін на нафту у 2023 році: прогноз від потужних банків з США та Британії

Один із найпотужніших банків світу та США Morgan Stanley оприлюднив новий прогноз щодо цін на нафту у 2023 році. Чого очікують експерти та які фактори відіграють важливу роль – читайте далі.

У Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року. Цьому сприятиме відкриття кордонів Китаєм серед інших факторів.

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Скільки може коштувати нафти наприкінці року

Згідно з новим прогнозом, у другому кварталі зафіксують баланс, проте уже у третьому та четвертому кварталах ринок увійде до більш жорсткої фази, яка підтримує вищі ціни на сировину наприкінці року.

Щодо динаміки цін на ринку у січні – березні, то експерти очікують, що протягом цього періоду нафта Brent буде коливатися у діапазоні 80 – 85 доларів за барель, але вже до кінця 2023 року цей показник може зрости до 110 доларів за барель.

Водночас фахівці з британського банку Barclays недавно повідомляли, що через погіршення виробничої активності на глобальному рівні може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік, інформує видання Reuters.

З врахуванням складного макроекономічного фону, наголошуємо, що наш прогноз може знизитися на 15 – 25 доларів за барель,

– йдеться у заяві банку.

Влив Китаю на ринок

У Morgan Stanley підкреслили, що пропозиція, найімовірніше, досягне стелі вже зовсім скоро, але водночас запаси нафти відверто низькі. Щодо Китаю, то прогнозують збільшення попиту на сировину у країні через відкриття кордонів в обсязі майже 1 мільйона барелів на добу. Реалізація цього буде відбуватися протягом року.

Нагадаємо, що Китай минулого місяця ухвалив рішення про відмову від нульової політики щодо коронавірусу, скасувавши блокування, суворі карантини та проведення регулярного тестування. До цього у великих містах країни пройшли масові протести.

Санкції проти Росії та ринок нафти

Ще одним фактором впливу для цього сектору стануть санкції проти Росії, яка 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. Зокрема, 5 грудня 2022 року почали діяти два важливих обмеження:

Часткове ембарго на російську нафту від ЄС;

Цінова стеля для сировини держави-агресорки на рівні 60 доларів за барель.

Крім того, 5 лютого 2023 року країни G7 запровадять граничну ціну на нафтопродукти з Росії. Головна ціль – скоротити доходи офіційної Москви від експорту сировини та обмежити її можливості для фінансування війни в Україні.

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Експерти з американського банку вважають, що на ринку можуть зафіксувати перебої із постачанням на рівні 1 мільйона барелів нафти на добу порівняно із поточним рівнем у зв'язку з ціновими обмеженнями.

Варто наголосити, що санкції проти Росії, а особливо її нафтової галузі, вже почали діяти. Держава-агресорка втрачає приблизно 172 мільйони доларів завдяки санкціям на щоденній основі. Експерти з фінської незалежної організації додали, що G7 та Євросоюз можуть ще більше натиснути на Кремль.