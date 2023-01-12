Чего ждать от цен на нефть в 2023 году: прогноз от мощных банков из США и Британии
Источник:Reuters
Один из самых мощных банков мира и США Morgan Stanley обнародовал новый прогноз по ценам на нефть в 2023 году. Чего ожидают эксперты и какие факторы играют немаловажную роль – читайте дальше.
В Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине этого года. Этому будет способствовать открытие границ Китаем среди других факторов.
К теме Нефть в приоритете Китай анонсировал амбициозные планы, которые каждый может использовать
Сколько может стоить нефти в конце года
Согласно новому прогнозу, во втором квартале зафиксируют баланс, однако уже в третьем и четвертом кварталах рынок войдет в более жесткую фазу, которая поддерживает более высокие цены на сырье в конце года.
Что касается динамики цен на рынке в январе – марте, то эксперты ожидают, что в течение этого периода нефть Brent будет колебаться в диапазоне 80 – 85 долларов за баррель, но уже к концу 2023 года этот показатель может возрасти до 110 долларов за баррель.
В то же время специалисты из британского банка Barclays недавно сообщали, что из-за ухудшения производственной активности на глобальном уровне может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год, сообщает издание Reuters.
С учетом сложного макроэкономического фона, подчеркиваем, что наш прогноз может снизиться на 15 – 25 долларов за баррель,
– говорится в заявлении банка.
Влияние Китая на рынок
В Morgan Stanley подчеркнули, что предложение, скорее всего, достигнет потолка уже совсем скоро, но запасы нефти откровенно низкие. Что касается Китая, то прогнозируют увеличение спроса на сырье в стране из-за открытия границ в объеме почти 1 миллиона баррелей в сутки. Реализация этого будет происходить в течение года.
Напомним, что Китай в прошлом месяце принял решение об отказе от нулевой политики в отношении коронавируса, отменив блокировку, строгие карантины и проведение регулярного тестирования. До этого в больших городах страны прошли массовые протесты
Санкции против России и рынок нефти
Еще одним фактором влияния для этого сектора станут санкции против России, начавшей 24 февраля полномасштабную войну против Украины. В частности, 5 декабря 2022 года начали действовать два важных ограничения:
- Частичное эмбарго на российскую нефть от ЕС;
- Ценовой потолок для сырья от государства-агрессора на уровне 60 долларов за баррель.
Кроме того, 5 февраля 2023 года страны G7 введут предельную цену на нефтепродукты из России. Главная цель – сократить доходы официальной Москвы от экспорта сырья и ограничить его возможности для финансирования войны в Украине.
Интересно Главные победители 2022 года на рынке: как не упустить новые возможности уже сейчас
Эксперты из американского банка считают, что на рынке могут зафиксировать перебои со снабжением на уровне 1 миллиона баррелей нефти в день по сравнению с текущим уровнем в связи с ценовыми ограничениями.
Следует отметить, что санкции против России, а особенно ее нефтяной отрасли уже начали действовать. Государство-агрессор теряет примерно 172 миллиона долларов благодаря санкциям на ежедневной основе. Эксперты из финской независимой организации добавили, что G7 и Евросоюз могут еще больше надавить на Кремль.