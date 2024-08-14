5 копійок готові купити за 10 тисяч гривень: як виглядає така монета 

Деякі українські монети реально продати за тисячі гривень. Для прикладу, такою монетою є 5 копійок, які випустили у 1992 році.

Яку монету можна продати за тисячі гривень

В Україні реально продати монету номіналом у 5 копійок за тисячі гривень. На сьогодні вартість монети, яку шукають колекціонери, коливається в діапазоні від 4000 до 10 000 гривень. Варто наголосити, що йдеться про монети різновиду 1.1Аак 1992 року випуску.

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Цей вид монет номіналом 5 копійок цінують нумізмати, оскільки під час їхнього карбування на монетному дворі зробили помилку. У результаті незначна кількість монет випустили з цікавими особливостями.

Відрізнити монети, за які готові платити тисячі гривень, можна за такими ознаками:

середній зуб тризуба – з потовщенням у верхній частині;

одиниця в даті – вона з хвостиком;

гроно №2 – у формі прямокутного трикутника.

гурт з великою насічкою.

Колекціонери готові платити тисячі за особливі монети номіналом 5 копійок / Скриншот "Монети-ягідки"

Нагадаємо, що за монету номіналом 2 копійки 1994 року різновиду 2(10 к.) АА можна продати за ціною від 4 500 гривень. Крім того, на офіційному сайті Національного банку України реально знайти монети із справжнього золота. Їхня вартість коливається від 5515 тисяч гривень за монету до 113 278 тисяч гривень за монету.